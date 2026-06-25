[Exclusif] Kringwinkel passe à la version « 2.0 » : magasins, boutique en ligne et fonctionnement revêtent un nouveau look (d’occasion)

« Nous sommes véritablement engagés dans une démarche de professionnalisation », résume Bie Buelens, la nouvelle PDG du Groupe Kringwinkel, à propos de ses premiers mois à ce poste. Première preuve tangible : lundi, une nouvelle plateforme en ligne centralisée sera mise en ligne. En coulisses, la marque, les magasins et les processus font également l’objet d’une refonte.

Une approche centrée sur le client

Le 29 juin, la nouvelle plateforme en ligne de Kringwinkel sera mise en service. Le détaillant flamand d’articles d’occasion disposera ainsi d’un portail numérique centralisé pour ses clients. Tout, de la boutique en ligne et du site d’enchères (l’ancien Kringding) aux points de dépôt, sera désormais regroupé en un seul endroit.