Action ouvre un nouveau magasin à Woluwe-Saint-Lambert

Action ouvrira son premier magasin à Woluwe-Saint-Lambert le jeudi 6 août. Le discounter non alimentaire comptera ainsi 233 points de vente en Belgique.

Un magasin spacieux

Le nouveau magasin, situé au 101 de l’avenue des Communautés, s’étend sur plus de 908 mètres carrés. Les clients y trouveront environ 6 000 produits, répartis en quatorze catégories. Selon Action, la chaîne ajoute chaque semaine 150 articles à son assortiment.

« Nous recevons déjà de nombreuses réactions positives, ce qui nous conforte dans l’idée que les gens attendent vraiment cette ouverture avec impatience », déclare Joeri Sanders, directeur général d’Action en Belgique. Selon lui, la chaîne doit sa croissance à la combinaison de prix bas et à l’engagement des équipes en magasin.