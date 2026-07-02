L’Oréal et OpenAI rendent la beauté artificielle et intelligente

L’Oréal et le géant de l’IA OpenAI s’engagent dans une collaboration remarquable : le géant des cosmétiques intègre la technologie d’OpenAI dans toutes ses activités clés, de l’expérience client à la recherche et au marketing. De l’essai virtuel de maquillage au développement de produits : tout passe par l’IA.

ChatGPT comme canal de vente

L’Oréal fait de ChatGPT une plateforme centrale de découverte et d’achat de produits : sa marque filiale Maybelline New York intègre directement son outil « Makeup Virtual Try-On » à ChatGPT, permettant ainsi aux consommateurs d’essayer des produits de maquillage en temps réel via des conversations avec le chatbot. Des marques telles que Lancôme, Kérastase, SkinCeuticals, CeraVe et Garnier participent également à un projet pilote mondial proposant des publicités pilotées par l’IA au moment où l’intention d’achat se manifeste.