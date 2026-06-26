Unilever prêt a dépenser des milliards pour acquérir les compléments alimentaires de Thorne

Unilever envisage de lancer une offre publique d’achat sur le fabricant américain de compléments alimentaires Thorne, pour un montant de pas moins de 3,7 milliards d’euros. Le géant des CPG souhaite se concentrer de plus en plus sur le secteur en pleine croissance de la beauté et du bien-être.

Compléments alimentaires américains

Unilever étudie cette opération, dont la valorisation pourrait s’élever à 4 milliards de dollars américains (3,7 milliards d’euros), rapporte le Financial Times. Basée en Caroline du Sud, la société Thorne produit des compléments alimentaires tels que le magnésium et les oméga-3, principalement destinés au marché américain.