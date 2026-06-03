Intermarché mise sur Bruxelles avec son nouveau concept de proximité Express

Après l’intégration des magasins Mestdagh, Intermarché souhaite poursuivre son expansion en Belgique et se concentre désormais résolument sur Bruxelles. Le distributeur prépare le lancement d’un nouveau concept de magasin de proximité sous le nom d’Intermarché Express et vise une vingtaine de points de vente dans la capitale.

Différent selon les quartiers

À partir de septembre, la chaîne souhaite commencer le déploiement de ce nouveau format, axé sur les achats rapides et quotidiens de proximité. Les magasins auront une superficie d’environ 800 mètres carrés et miseront fortement sur les produits frais et les plats préparés. Chaque magasin s’adaptera également aux spécificités du quartier dans lequel il s’implante.