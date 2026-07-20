Des investissements élevés maintiennent Picnic dans le rouge

Le supermarché en ligne néerlandais Picnic, également présent en Allemagne et en France, a enregistré une croissance d’un quart l’année dernière, mais continue de subir de lourdes pertes. « La rentabilité viendra plus tard », déclare le détaillant, qui affiche toutefois déjà un résultat opérationnel positif sur son marché national.

« Le modèle économique fonctionne »

En 2025, Picnic a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros, soit une hausse de 24 %. Cela représente un léger ralentissement de la croissance par rapport aux 34 % enregistrés l’année précédente. Le supermarché en ligne néerlandais a réalisé un milliard de ce chiffre d’affaires sur son marché national, le reste en France et en Allemagne. Le nombre de clients a augmenté de 700 000 pour atteindre 3,6 millions, indique l’entreprise dans son rapport annuel qui vient d’être publié. Mais Picnic est encore loin d’être rentable, avec une perte opérationnelle de 293 millions d’euros et une perte nette de 272 millions d’euros.