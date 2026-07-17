Aldi veut surfer sur la vague du succès de Lidl avec sa propre ligne de vêtements

Samedi, Aldi lancera pour la première fois sa propre collection de produits dérivés en France. Sous le nom d’Aldi Studio, le discounter propose une collection éphémère comprenant notamment des t-shirts, des casquettes, des chapeaux, des chaussettes, des tongs et des gourdes.

En espérant créer le buzz

Qui ne voudrait pas de chaussettes aux couleurs bleu, rouge, blanc et jaune, ornées du grand « A » d’Aldi ? La collection reprend l’identité visuelle bien connue de la chaîne de supermarchés pour créer sa propre « collection de fans ». Avec des prix bas (de 1,99 euro à 5,99 euros) et une disponibilité limitée, Aldi souhaite à la fois stimuler la fréquentation de ses magasins et accroître la visibilité de la marque. Les articles seront disponibles à partir du 18 juillet dans environ 1 300 magasins français.

Avec cette approche, Aldi suit l’exemple de son concurrent Lidl. En 2020, cette chaîne avait créé le buzz avec des chaussures de sport aux couleurs de sa marque. Peu après leur lancement, ces chaussures sont apparues à des prix bien plus élevés sur des plateformes de vente d’occasion. Lidl a ensuite multiplié les collections de vêtements et les collaborations.

Une nouvelle forme de marketing

Les vêtements à l’effigie de la marque offrent aux discounters une visibilité sur les réseaux sociaux et transforment de fait les clients en ambassadeurs de la marque. Pour les détaillants, la mode constitue en outre un nouveau moyen de se démarquer. Les marges sur les produits alimentaires sont sous pression et les promotions sur les prix ne suffisent plus à elles seules à fidéliser la clientèle. Grâce à des collections éphémères, les enseignes peuvent créer un effet de rareté, séduire de nouveaux publics cibles et élargir leur image de marque.

En Belgique et dans d’autres pays, Aldi avait déjà expérimenté des produits similaires. Le lancement en France doit désormais montrer si Aldi Studio restera une campagne estivale ponctuelle ou s’il deviendra une gamme de produits récurrente.