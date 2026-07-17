7-Eleven prévoit d’investir des milliards en Pologne

Seven & i Holdings, propriétaire de 7-Eleven, souhaite acquérir une participation importante dans la chaîne de supermarchés polonaise Żabka Group. Le géant japonais de la grande distribution cherche depuis longtemps à s’implanter en Europe.

Expansion en Europe

Selon le journal économique japonais Nikkei, cet investissement pourrait s’élever à plusieurs centaines de milliards de yens, soit plusieurs milliards de dollars américains. Le groupe envisage de racheter des actions détenues par des fonds d’investissement existants. Bien que les discussions soient encore en cours et qu’aucune des deux entreprises n’ait officiellement confirmé ces informations, les investisseurs ont immédiatement réagi de manière positive.