Ocado rencontre des difficultés dans son expansion aux États-Unis : un nouveau plan d’action

Ocado, le spécialiste britannique de la grande distribution en ligne, voit ses projets ambitieux sur le marché américain prendre un coup. Après le retrait de deux partenaires majeurs – la chaîne de supermarchés américaine Kroger et le distributeur canadien Sobeys – l’entreprise est sous pression pour trouver de nouveaux partenariats.

À la recherche de confiance

Ocado, spécialisé dans les solutions d’automatisation de pointe pour les centres de distribution alimentaire, semblait être un choix tout trouvé pour le marché américain. Pourtant, l’entreprise s’est jusqu’à présent heurtée à un mur de scepticisme. « La demande pour notre technologie existe bel et bien, mais les partenaires doivent aussi être réellement disposés à y investir », a déclaré Tim Steiner, PDG et cofondateur d’Ocado, lors de la présentation des résultats trimestriels.