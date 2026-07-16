Duvel Moortgat et Heineken se lancent dans la bataille pour la brasserie Haacht

Heineken et Duvel Moortgat sont candidats pour le rachat de la brasserie Haacht. Après un premier tour de sélection, plus de cinq candidats sont encore en lice pour le rachat de cette brasserie cotée en bourse, à l’origine de marques telles que Primus, Super 8, Tongerlo et Flandrien.

Beaucoup d’actifs immobiliers

La procédure de vente a débuté il y a quelques semaines. Parmi les candidats restants figurent, outre des brasseurs, des fonds d’investissement et des consortiums regroupant des entreprises brassicoles et des spécialistes de l’immobilier, comme le rapportent De Tijd et L’Echo. Cette combinaison semble évidente : Haacht associe une brasserie à un vaste portefeuille de biens immobiliers horéca en Belgique, aux Pays-Bas et en France.