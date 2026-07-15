La Fondation Ben & Jerry’s risque de disparaître

La Fondation Ben & Jerry’s se voit contrainte de mettre fin à ses activités, Magnum ayant cessé de la financer et l’ayant expulsée de ses locaux. La fondation espère obtenir gain de cause dans le cadre d’un procès intenté contre le géant des glaces coté en bourse.

Un conflit de longue date

En avril de l’année dernière, The Magnum Ice Cream Company a décidé de mettre fin au financement de l’organisme caritatif de la marque de glaces Ben & Jerry’s, après qu’un audit aurait mis au jour des irrégularités au sein de l’organisation. La fondation devait quitter ses locaux avant le 15 juillet de cette année.

Concrètement, cela signifie que la Fondation Ben & Jerry’s devra cesser ses activités à la fin de cette année faute de moyens, indique la fondation dans un communiqué de presse. Il est vrai que la fondation a encore une action en justice en cours contre The Magnum Ice Cream Company. Un jugement favorable pourrait encore faire annuler les décisions de Magnum.

C’est un nouvel épisode dans le conflit qui s’éternise entre la marque de glaces militante et son propriétaire coté en bourse. Ces dernières années, le cofondateur Ben Cohen n’a cessé de plaider en vain pour une « libération » de sa marque, arguant que Magnum s’était détourné de la mission sociale initiale de l’entreprise. « Le fait que Magnum Corporation supprime aujourd’hui la Fondation Ben & Jerry’s constitue une grave trahison de tout ce pour quoi cette fondation a été créée. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’opposer à cet abus de pouvoir et aider Magnum à voir la lumière », déclare-t-il.

La Fondation Ben & Jerry’s a été créée en 1985, lors de l’introduction en bourse de Ben & Jerry’s. L’entreprise s’était alors engagée à reverser chaque année 7,5 % de ses bénéfices avant impôts à des causes philanthropiques.