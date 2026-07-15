Davantage de plats préparés dans le Jumbo Foodmarkt d’Utrecht, qui a fait peau neuve







Ralph Bertrand & Ivo van Boekel (Jumbo)

Le magasin Jumbo Foodmarkt d’Utrecht, entièrement rénové, présente un agencement plus clair, une gamme encore plus large de plats préparés, un rayon complet dédié à la nutrition sportive et davantage de caisses en libre-service.

Préparé sur place

Le Jumbo Foodmarkt d’Utrecht Leidsche Rijn, qui avait ouvert ses portes en 2018, a fait l’objet d’une importante rénovation. Mercredi matin, ce magasin de 4 000 m² a rouvert ses portes. Un nouvel agencement clair, avec des allées plus larges, améliore le confort d’achat des clients. L’accent est davantage mis sur le libre-service, sans doute aussi pour maîtriser les coûts de main-d’œuvre.

La demande en repas rapides et frais ne cesse de croître, indique Jumbo. Le concept Foodmarkt continue de se démarquer grâce à sa large gamme de produits préparés sur place dans sa propre cuisine. Les clients y trouvent désormais un choix encore plus varié de sushis, pizzas et pinhas, salades composées et salades de pâtes, wraps, sandwichs garnis, bao buns, bols, desserts et plateaux apéritifs. Les cuisines ont été déplacées vers la périphérie du magasin, ce qui assure une structure claire et une meilleure circulation.

Offres repas

Le Foodcafé a lui aussi été rénové. Pour un repas pratique et abordable, il y a les formules repas : un plat au choix accompagné d’une soupe, d’une salade ou d’un dessert pour 7,99 euros. Des caisses supplémentaires ont également été ajoutées pour les boissons chaudes et le nombre de places assises a été augmenté afin de mieux faire face aux pics d’affluence. On remarque également un rayon nutrition sportive très complet et – comme toujours chez Jumbo – une large gamme de produits locaux. La zone des caisses a été réaménagée de manière plus efficace avec davantage de caisses en libre-service, mais les clients peuvent toujours se rendre à la « Kletskassa » pour discuter un peu.

« En rendant le magasin plus clair, nous libérons de l’espace pour proposer un assortiment mieux adapté aux attentes des clients », explique Ralph Bertrand, directeur marketing de Jumbo. « Ce supermarché de Leidsche Rijn, à Utrecht, est le deuxième Foodmarkt, après celui d’Echt, à avoir été aménagé selon ce concept. Nous pouvons appliquer ce modèle aux magasins éligibles au concept Foodmarkt. » Jumbo compte treize Foodmarkt, dont douze aux Pays-Bas et un en Belgique.