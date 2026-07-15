Le rachat de Delivery Hero par Uber pourrait être finalisé dès cette semaine

Le service allemand de livraison de repas Delivery Hero confirme être en pourparlers avancés avec la société américaine Uber au sujet d’une offre de rachat. Les deux parties pourraient parvenir à un accord dès cette semaine.

Activités qui se chevauchent

Delivery Hero confirme cette information après que Bloomberg a rapporté que les négociations de rachat étaient bien avancées et pourraient aboutir à un accord dès cette semaine. Des rumeurs circulaient depuis des mois selon lesquelles Uber prévoyait de racheter intégralement Delivery Hero. La société américaine détient déjà une participation de près de 37 % dans son homologue allemand, mais s’est jusqu’à présent montrée peu disposée à surenchérir pour acquérir les actions restantes.

Le secteur de la livraison de repas, qui avait connu un essor considérable pendant la pandémie de coronavirus, subit un recul depuis la réouverture des restaurants. Le durcissement des règles en matière de droit du travail dans l’économie collaborative joue également des tours aux entreprises. Cela entraîne une vague de consolidation : Just Eat Takeaway est passé entre les mains de Prosus, tandis que Deliveroo a été racheté par DoorDash.

Une acquisition de Delivery Hero par Uber pourrait se heurter à des objections de la part des autorités de la concurrence, étant donné que l’entreprise allemande de livraison est active dans plus de 60 pays. Dans certaines régions d’Europe et du Moyen-Orient, ses activités chevauchent celles d’Uber.