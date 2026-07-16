Uber rachète Delivery Hero pour 13 milliards d’euros

La décision est prise : Uber rachète Delivery Hero, le service allemand de livraison de repas. Cette opération devrait permettre à Uber de renforcer d’un seul coup sa position en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe. Il faut toutefois s’attendre à une enquête en matière de concurrence.

Une envergure accrue dans la livraison

Les deux entreprises sont parvenues à un accord concernant une offre publique d’achat volontaire: Uber valorise Delivery Hero à 14,8 milliards de dollars américains (près de 13 milliards d’euros). Après ajustement pour tenir compte des actions déjà acquises par Uber, il reste 13,7 milliards de dollars (12 milliards d’euros). L’offre est supérieure de 33,8 % au cours moyen de l’action Delivery Hero au cours des trois derniers mois.