[En images] Lidl à Tomorrowland : des viennoiseries au matériel de camping

Au camping Dreamville de Tomorrowland, Lidl a ouvert un supermarché éphémère conçu en étroite collaboration avec l’équipe créative du festival. Au cœur de l’offre : des produits frais et la boulangerie.

Mêmes prix que dans un Lidl « classique »

La collaboration stratégique récemment annoncée entre Lidl et le festival de musique électronique Tomorrowland se concrétise ces deux prochains week-ends au camping Dreamville. Le discounter y ouvre un supermarché temporaire de 300 m² ainsi qu’une boulangerie de 50 m². Les clients y trouveront un assortiment compact de 272 produits de base (fruits frais, snacks, crème solaire et matériel de camping) et 21 produits de boulangerie. Le détaillant prévoit de vendre plus de 55 000 produits de boulangerie frais par week-end.

Le paiement s’effectue à l’une des 10 caisses en libre-service. Les prix pratiqués par Lidl à Dreamville sont exactement les mêmes que dans un magasin Lidl « classique » du quartier, assure le distributeur. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la philosophie du discounter : Lidl ne veut pas que la conjoncture économique gâche le plaisir des festivaliers. En proposant des produits ultra-frais et des incontournables du festival aux prix habituels de Lidl, le distributeur prouve que la qualité et la fête peuvent rester abordables pour tous.

« Une fête à part entière »

Le magasin a été conçu en étroite collaboration avec l’équipe créative de Tomorrowland et se veut un véritable prolongement du festival. Le célèbre bleu Tomorrowland se fond dans le bleu de Lidl, des décorations féériques et des fleurs donnent le ton, tandis qu’une immense boule à facettes trône au centre du magasin. « Ce magasin doit être une fête à part entière : pratique, plein d’ambiance, ultra-frais et le point de départ idéal pour profiter à 100 % du week-end », explique Kim Geirnaert, porte-parole de Lidl Belgique.

Ces dernières années, c’est Carrefour qui exploitait le magasin du camping à Tomorrowland. Pour Lidl, il ne s’agit toutefois pas d’une première, mais d’un retour : le distributeur avait en effet déjà ouvert pour la première fois en 2014 un supermarché avec boulangerie au festival de musique électronique, dont nous avons retrouvé des photos.