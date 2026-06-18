Lidl conclut un partenariat pluriannuel avec Tomorrowland

Lidl associera son nom à Tomorrowland au cours des cinq prochaines années. La chaîne de supermarchés devient partenaire stratégique du festival de musique électronique belge et bénéficiera, dès cet été, d’une présence marquante tant à Tomorrowland Summer en Belgique qu’à Tomorrowland Winter en France.

Une présence sur les festivals

Cette collaboration débutera lors de l’édition 2026 de Tomorrowland à Boom. Les festivaliers pourront y découvrir une boutique éphémère Lidl, une boulangerie sur place et plusieurs « Fresh Food Stations » où des fruits frais seront distribués gratuitement. De plus, Lidl proposera du contenu exclusif Tomorrowland aux utilisateurs de l’application Lidl Plus.

Ce partenariat s’étend également au-delà de la Belgique. Lidl sera présent lors des cinq prochaines saisons, tant aux éditions estivales qu’hivernales de Tomorrowland. Aux Pays-Bas également, le distributeur renforce sa présence sur les festivals. Lors des festivals Pinkpop et Best Kept Secret, Lidl a déjà organisé des animations.

Une alimentation saine comme expérience de festival

Selon Lidl, cette collaboration s’inscrit parfaitement dans les valeurs des deux marques. Tomorrowland accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier et se positionne comme un événement qui rassemble les gens autour de la musique et d’une énergie positive.

Robin Ruschke, responsable marketing chez Lidl, souligne que le distributeur souhaite aller au-delà du simple parrainage classique. « Tomorrowland rassemble différentes cultures avec une passion et une énergie positive sans pareilles. C’est ce qui rend ce partenariat tellement génial. » Selon lui, Lidl souhaite « créer des souvenirs marquants qui inspirent les gens », tant sur le site du festival que via les canaux numériques.

Tomorrowland voit lui aussi une forte adéquation sur le fond. Bjorn Declerck, responsable international des partenariats, qualifie Lidl de « marque qui ne cesse de surprendre par ses idées créatives et qui excelle en matière de qualité et de fraîcheur ». Cette collaboration doit aider les festivaliers « à partager des repas, à découvrir de nouveaux produits et à prendre soin d’eux-mêmes tout au long de leur expérience du festival ».

Des ambitions circulaires également

Outre Lidl, PreZero, la division déchets et recyclage de la société mère Schwarz Group, rejoint Tomorrowland en tant que partenaire. L’entreprise souhaite optimiser davantage la gestion des déchets sur le site du festival et améliorer la collecte des matières premières valorisables.

Selon PreZero, cette collaboration doit contribuer à réduire les émissions de CO₂ et à rendre l’économie circulaire tangible pour la communauté internationale des festivaliers. En triant mieux les flux de déchets et en réintroduisant les matériaux dans la chaîne, l’entreprise souhaite montrer comment les événements de grande envergure peuvent contribuer à une utilisation plus circulaire des matières premières.

Grâce à cet accord, le groupe Schwarz renforce sa présence lors des grands événements européens. Pour Lidl, ce partenariat constitue également une nouvelle étape visant à accroître la visibilité de la marque en dehors du cadre des magasins et à fidéliser les consommateurs par le biais d’expériences.