Colruyt Group trouve une destination définitive pour tous les magasins Match & Smatch

Les 54 magasins Match et Smatch rachetés par Colruyt Group ont trouvé leur destination définitive à l’issue d’un processus intensif de deux ans et demi. Même si, pour certains établissements, cette destination est la fermeture.

La plupart des magasins rejoignent Spar

Lorsque Colruyt Group a annoncé en septembre 2023 l’acquisition de 57 magasins du groupe Louis Delhaize, notamment des enseignes Match et Smatch, il s’agissait d’emblée de la plus grande acquisition de l’histoire du distributeur, et cela reste le cas à ce jour. Les 57 magasins initialement annoncés sont finalement passés à 54, l’autorité de la concurrence n’ayant pas donné son feu vert pour trois d’entre eux. Entre-temps, tous ces magasins ont trouvé leur place définitive au sein des différentes enseignes du groupe. C’est ce qu’indique l’entreprise dans son rapport annuel, publié la semaine dernière. À cette occasion, le calendrier annoncé en 2025 a tout de même été revu.

20 points de vente ont été transférés à Spar Colruyt Group, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que de nombreux magasins Match et Smatch étaient exploités en franchise. 11 magasins sont devenus des Okay, 1 est devenu un Okay City, 7 ont été transférés à Colruyt Laagste Prijzen, 6 sont devenus des Bio-Planet, 2 des Colruyt Professionals et 1 un Jims. Ils n’ont toutefois pas encore tous été réaménagés : 12 magasins, qui sont encore exploités sous l’enseigne provisoire CoMarkt, feront l’objet d’une transformation définitive au cours de l’exercice en cours.

Six magasins rachetés, notamment à Belsele, Mons, Schaerbeek, Ostende (rue Frère Orban), Malines et Louvain (où un marché frais CRU était initialement prévu), ont finalement été fermés ou sous-loués car ils ne s’inscrivaient pas dans les projets du groupe Colruyt.