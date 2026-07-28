Des perles du commerce bruxellois mises en vente après la chute de l’empire de Gérald Hibert

Certains des immeubles commerciaux les plus connus de Bruxelles changent de propriétaire. Une dizaine de curateurs s’occupent de la vente du patrimoine immobilier belge de Gérald Hibert, dont l’empire commercial a succombé sous le poids de la dette.

Marques de luxe sur le Boulevard de Waterloo

Une série d’immeubles commerciaux prestigieux situés Avenue Louise, Boulevard de Waterloo et Avenue de la Toison d’Or à Bruxelles est mise sur le marché suite à la faillite des sociétés immobilières belges de Gérald Hibert. Les liquidateurs doivent, grâce à la vente d’une cinquantaine d’immeubles, rembourser plus de 300 millions d’euros de dettes bancaires. Investisseurs, banques et curateurs se préparent à « une vente exceptionnelle qui pourrait s’étaler sur plusieurs années », rapporte L’Echo.