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Écrit par Pauline Neerman
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[Analyse] Le « live commerce » chinois atteint déjà la même ampleur que l’ensemble du commerce en ligne aux États-Unis

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Général28 juillet, 2026
Shutterstock

Selon un rapport récent de NielsenIQ, le marché chinois du « live commerce » (en quelque sorte le télé-achat 2.0) avoisine déjà le chiffre d’affaires total du marché américain du commerce électronique. Ce phénomène établit ainsi une nouvelle norme pour le secteur mondial de la distribution : les marques et les distributeurs européens doivent eux aussi y prêter une attention particulière.

Le « live commerce » : d’une niche au grand public

Le commerce en direct, qui consiste à vendre des produits via des diffusions en direct, est devenu en Chine un canal de vente à part entière. Selon NielsenIQ, 87 % des consommateurs chinois effectuent au moins un achat par mois via le commerce en direct. Cette tendance est portée par des plateformes telles que Taobao Live, Douyin ( la version chinoise de TikTok) et Kuaishou, où des influenceurs et des marques présentent et vendent des produits en temps réel.

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