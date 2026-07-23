Le retail dans la ligne de tir : pourquoi l’Ukraine cible Wildberries, le géant russe du commerce électronique

L’Ukraine veut frapper les Russes là où ça fait mal : dans leur panier d’achats. En l’espace de quelques jours, des drones ukrainiens ont attaqué plusieurs centres de distribution de Wildberries, le plus grand détaillant en ligne de Russie. Avec ces attaques, Kiev porte d’un seul coup un coup dur à l’approvisionnement de l’armée, à des milliers d’entrepreneurs et à la vie quotidienne de millions de Russes.

Les piliers du commerce frappés

Ces derniers jours, des incendies ont ravagé des entrepôts de Wildberries aux alentours de Moscou et dans les régions de Tambov, Krasnodar et Stavropol. Officiellement, l’Ukraine affirme que ces centres logistiques distribuaient du matériel militaire, mais aucune confirmation indépendante n’a été apportée. Il est toutefois vrai que les consommateurs (ainsi que les volontaires sur le front) peuvent commander via cette plateforme, entre autres, des gilets pare-balles et des pièces détachées pour drones.