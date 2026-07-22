La Chine n’apprécie pas l’amende infligée par l’Europe à AliExpress

Le ministère chinois du Commerce a fait part de son « profond mécontentement et de sa grave inquiétude » face à la décision de l’Union européenne d’infliger à la plateforme en ligne AliExpress une amende record de 550 millions d’euros.

Mesures annoncées

Lundi dernier, la Commission européenne a annoncé qu’elle infligeait à AliExpress, la plateforme en ligne du groupe chinois Alibaba, une amende de 550 millions d’euros au motif que le détaillant ne prenait pas suffisamment de mesures pour lutter contre la vente de produits illégaux et dangereux. Il s’agit de la plus lourde amende jamais infligée à ce jour en vertu du règlement européen sur les services numériques, ou Digital Services Act (DSA).

Cette nouvelle n’a pas plu au gouvernement chinois, qui voit dans cette amende une tentative de l’UE d’ériger des barrières numériques et de discriminer les entreprises chinoises de commerce électronique dans leurs activités en Europe. La Chine a annoncé qu’elle prendrait des mesures pour protéger les droits de ses entreprises.

Cette amende illustre l’assertivité croissante de l’UE dans ses relations avec la Chine. Sous la pression du secteur de la distribution, l’Europe se montre préoccupée par la concurrence souvent jugée déloyale des acteurs en ligne chinois, qui ne semblent pas toujours respecter les règles européennes en matière de protection de la vie privée, de sécurité des produits et de contrefaçon.