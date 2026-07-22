Galeria menace de fermer 33 grands magasins

L’avenir s’annonce incertain pour 33 des 80 magasins de la chaîne allemande de grands magasins Galeria. Si le loyer ne peut pas être réduit, ces magasins risquent de fermer définitivement leurs portes.

Discussions avec les bailleurs

Galeria examine actuellement la rentabilité de 33 de ses magasins. L’enseigne souhaite négocier avec les bailleurs les conditions de location et les ajustements de surface. Si aucune solution viable n’est trouvée, la pérennité des magasins concernés sera menacée. Pour certains magasins, les discussions sont déjà en cours ; pour d’autres, elles vont débuter, rapporte l’agence de presse allemande dpa. La liste comprend notamment quatre magasins à Berlin et trois à Cologne, ainsi que des magasins à Hambourg, Coblence et Munich.