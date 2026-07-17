[En Images] Extra Shop teste un nouveau concept de magasin chez Cora Rocourt

Extra Shop ouvre son 48e magasin sur l’ancien site Cora à Rocourt. D’une superficie de 1 162 mètres carrés, ce point de vente constitue un test pour la chaîne belge : il s’agit en effet du premier magasin de ce nouveau format situé dans une galerie commerciale.

Septième magasin dans la région de Liège

L’ouverture coïncide avec le réaménagement du site Cora, qui, selon le directeur commercial Olivier Elen, est « une zone commerciale très fréquentée et appréciée des Liégeois ». Extra Shop compte désormais sept magasins dans la région de Liège, mais n’était pas encore présent à cet emplacement.

Le magasin créera, dès son ouverture, sept à neuf emplois. Delphine Seret, qui a été recrutée par Extra Shop lors d’une journée de recrutement à Liège, dirige la succursale. Extra Shop y vend notamment des produits d’entretien, des articles de décoration, du textile, du petit mobilier, des cosmétiques et des articles saisonniers. Le concept de prix « Touptiprix » y trouvera également sa place.

À Rocourt, le détaillant souhaite avant tout acquérir de l’expérience avec des magasins situés dans des centres commerciaux couverts. « Ce sont nos premiers magasins entièrement intégrés dans une galerie marchande », explique Elen. Le PDG Stephan Lesage qualifie cette ouverture de volet d’une stratégie d’expansion maîtrisée en Wallonie : Extra Shop souhaite y devenir un acteur majeur du non-alimentaire à prix abordables, avec un large assortiment et des collections renouvelées fréquemment.