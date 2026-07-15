Temu « triple la surveillance des marques » dans la lutte contre la contrefaçon

Temu affirme renforcer considérablement ses contrôles visant à détecter d’éventuelles violations de la propriété intellectuelle. La plateforme surveille désormais de manière proactive plus de 15 000 marques, soit trois fois plus qu’il y a un an.

16 000 vendeurs supprimés

Pour chaque annonce supprimée par Temu à la suite d’une plainte, la plateforme chinoise de commerce électronique a, selon ses propres dires, supprimé de sa propre initiative 331 annonces de produits suspects entre juin 2025 et mai 2026. Un an plus tôt, ce rapport était encore d’environ 200 pour une, comme le révèle son rapport annuel sur la surveillance de la propriété intellectuelle.