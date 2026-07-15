Stripe et Advent offrent 53 milliards de dollars pour PayPal

Le prestataire de services de paiement Stripe et l’investisseur privé Advent International ont lancé une offre conjointe visant à racheter PayPal pour plus de 53 milliards de dollars (46,4 milliards d’euros). Si l’opération aboutit, un jeune challenger absorbera l’un des pionniers des paiements en ligne.

De pionnier à cible de rachat

Stripe et Advent proposent 60,50 dollars américains (53,05 euros) par action pour PayPal, selon des sources citées par l’agence de presse Reuters. Cette offre, supérieure de 28 % au cours de clôture de mardi, bénéficie d’un financement bancaire engagé d’environ 50 milliards de dollars américains (43,8 milliards d’euros). Les deux candidats acquéreurs souhaiteraient, selon certaines informations, détenir chacun la moitié de PayPal: ils ne voudraient pas scinder la société de paiement.