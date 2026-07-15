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Écrit par Stefan Van Rompaey
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La demande de mise en faillite de Kodi illustre la crise profonde que traverse le secteur allemand de la distribution

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Général15 juillet, 2026
Shutterstock.com

La chaîne de magasins discount non alimentaires Kodi, qui compte environ 150 magasins en Allemagne, se bat pour la deuxième fois en deux ans pour sa survie dans le cadre d’une procédure de faillite. D’autres détaillants allemands se trouvent également en difficulté.

Signal d’alarme

Pour la deuxième fois depuis fin 2024, Kodi a déposé le bilan dans l’espoir de redémarrer ses activités. La tâche s’annonce difficile pour ce discounter spécialisé dans les produits ménagers : « Selon les estimations actuelles, Kodi devra fermer environ 50 de ses 150 magasins actuels », indique Fabian Grund, directeur et actionnaire, dans une lettre adressée au personnel. En 2024, la chaîne avait déjà dû réduire son réseau de 240 à 150 magasins. Cela s’est avéré insuffisant. L’entreprise emploie encore environ 1 200 personnes, rapporte le Lebensmittel Zeitung.

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