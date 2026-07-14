[Exclusif] Canicule: bonne nouvelle pour les centres commerciaux, les parcs commerciaux perdent du terrain

Les conditions météorologiques estivales extrêmes qui ont marqué les deux premières semaines des soldes ont entraîné en Belgique une évolution notable des habitudes d’achat : les centres commerciaux gagnent du terrain, au détriment des parcs commerciaux. « Les espaces couverts deviennent un avantage concurrentiel dès que le mercure grimpe. »

Pas de recul, mais un changement

Au cours des dix premiers jours des soldes d’été, la fréquentation des centres commerciaux a augmenté de 11,4 % par rapport à la même période l’année précédente. Dans les parcs commerciaux, la fréquentation a baissé de 5,4 %. Par rapport aux chiffres de 2024, les centres commerciaux ont enregistré une hausse de 12,8 % au cours des deux premières semaines, tandis que les parcs commerciaux ont perdu 0,9 %.