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Écrit par Stefan Van Rompaey
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[Exclusif] Canicule: bonne nouvelle pour les centres commerciaux, les parcs commerciaux perdent du terrain

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Général14 juillet, 2026
Wijnegem Shopping Center

Les conditions météorologiques estivales extrêmes qui ont marqué les deux premières semaines des soldes ont entraîné en Belgique une évolution notable des habitudes d’achat : les centres commerciaux gagnent du terrain, au détriment des parcs commerciaux. « Les espaces couverts deviennent un avantage concurrentiel dès que le mercure grimpe. »

Pas de recul, mais un changement

Au cours des dix premiers jours des soldes d’été, la fréquentation des centres commerciaux a augmenté de 11,4 % par rapport à la même période l’année précédente. Dans les parcs commerciaux, la fréquentation a baissé de 5,4 %. Par rapport aux chiffres de 2024, les centres commerciaux ont enregistré une hausse de 12,8 % au cours des deux premières semaines, tandis que les parcs commerciaux ont perdu 0,9 %.

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