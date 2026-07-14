Anvers souhaite ouvrir l’accès à l’ancien site Makro

La province d’Anvers souhaite relancer le réaménagement de l’ancien site Makro à Deurne et Wijnegem. Un plan d’aménagement provincial devrait permettre d’y implanter d’autres activités que le commerce de gros.

Davantage de possibilités

Depuis la faillite de Makro en Belgique en 2022, le dossier est au point mort sur le plan urbanistique. Le plan d’exécution actuel n’autorise sur le site que le commerce de gros en libre-service à grande échelle. De ce fait, aucune autre entreprise ne peut aujourd’hui y obtenir de permis.