Colruyt Group cède sa division robotique à une multinationale allemande

Colruyt Group cède ses activités de recherche et développement dans le domaine des transpalettes autonomes à Kion, propriétaire de Still. Un centre d’expertise situé à Anvers préparera cette solution en vue d’un déploiement industriel.

Un fort potentiel

En 2023, Colruyt Group a mis en service, en collaboration avec Still, son premier transpalette autonome développé en interne. Colruyt a conçu et développé l’intelligence logicielle, tandis que Still s’est chargé de l’intégration matérielle. Depuis deux ans déjà, ces engins autonomes fonctionnent sans encombre aux côtés des équipes logistiques dans deux centres de distribution du détaillant.

Afin de poursuivre le développement de ces solutions logistiques révolutionnaires et de les préparer à un déploiement industriel international, Colruyt Group cède 70 % de ses activités de recherche et développement dans le domaine des transpalettes autonomes à Kion, fournisseur mondial de chariots élévateurs, de technologies d’entrepôt et de solutions logistiques.

Cette transaction génère une plus-value d’environ 20 millions d’euros. La technologie issue de cette collaboration est entièrement développée en Belgique, au Kion Automation Center d’Anvers, avec le soutien de VLAIO (Agence flamande pour l’innovation et l’entrepreneuriat). Kion voit un fort potentiel dans ces solutions innovantes, non seulement dans le commerce de détail, mais aussi bien au-delà, dans de nombreux autres secteurs.