MediaMarkt ouvrira trois nouveaux magasins en Belgique cet été

Entre juillet et fin août, MediaMarkt ouvrira de nouveaux magasins sur les trois sites Shopping Cora de Rocourt, Châtelineau et La Louvière. Cela portera à 32 le nombre total de magasins de la chaîne d’électronique dans le pays.

Investir de manière ciblée

Après cinq nouveaux magasins en 2024 et trois en 2025, MediaMarkt Belgique poursuit sa stratégie de croissance. En ce qui concerne le magasin de Rocourt, il s’agit d’un déménagement vers un nouveau site, tandis que les deux autres sont des implantations entièrement nouvelles. Le détaillant en électro renforce ainsi sa présence dans des régions où la marque était jusqu’à présent moins bien représentée. Rocourt, Châtelineau et La Louvière constituaient en effet encore des zones non couvertes dans le réseau commercial belge.

« Avec ces trois nouveaux magasins, nous poursuivons sur la lancée des dernières années », déclare Frederik Roose, directeur régional de MediaMarkt Belgique. « Nous investissons de manière ciblée dans des emplacements où nous pouvons être proches de nos clients, en proposant une expérience d’achat qui s’inscrit dans la continuité de notre offre en ligne. Nous rendons ainsi la technologie encore plus accessible à tous. »

Les trois nouveaux magasins auront chacun une superficie de 1 300 m² et seront aménagés selon le concept core de MediaMarkt.