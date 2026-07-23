La Belgique et le Portugal sauvent le premier semestre de Fnac Darty

Au premier semestre 2026, Fnac Darty n’a guère enregistré de croissance de son chiffre d’affaires. Alors que la Belgique, le Luxembourg et surtout le Portugal ont connu une belle croissance, le vendeur d’électronique a vu ses ventes baisser sur le marché français. Les ventes de ventilateurs et de climatiseurs ont toutefois apporté un vent de fraîcheur bienvenu en mai et juin.

40 % de climatiseurs et de ventilateurs en plus

Enrique Martinez parle d’« un semestre à deux vitesses » : « Le début de l’année s’est bien déroulé, puis la consommation a ralenti en avril en raison du conflit au Moyen-Orient. Dans d’autres pays, ce ralentissement a été moins marqué », a déclaré le PDG. En effet : en France, les ventes ont reculé de 0,7 % pour s’établir à 2,57 milliards d’euros, tandis que le chiffre d’affaires dans le reste de l’Europe a progressé de 2,7 %. Au total, le chiffre d’affaires comparable a ainsi progressé de 0,6 % pour atteindre 4,46 milliards d’euros.