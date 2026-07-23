L’UE précise ses objections au rachat de MediaMarkt par JD.com

La Commission européenne franchit une nouvelle étape dans la procédure relative au projet de rachat de Ceconomy, propriétaire de MediaMarkt, par JD.com. Plus précisément, l’Union européenne examine si le géant chinois de la distribution a bénéficié d’aides d’État.

Date limite : 2 octobre

La Commission européenne a adressé à JD.com une « déclaration motivée » dans le cadre de l’enquête approfondie, en cours depuis mai, sur les subventions étrangères liées au projet d’acquisition de Ceconomy. Par ce document, la Commission informe par écrit les entreprises concernées des griefs retenus à leur encontre.