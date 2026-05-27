« L’UE ouvre une enquête approfondie sur le rachat de Ceconomy par JD.com »

L’UE s’apprête à lancer une enquête approfondie sur les subventions étrangères liées à l’offre publique d’achat du groupe chinois de commerce électronique JD.com sur le détaillant allemand d’électronique Ceconomy, propriétaire de MediaMarkt.

« L’Europe va se montrer plus ferme »

L’annonce officielle de l’enquête devrait avoir lieu plus tard cette semaine, rapporte le Financial Times. Il s’agirait d’une première remarquable : pour la première fois, une acquisition par une entreprise chinoise ferait l’objet d’une enquête approfondie en vertu de la réglementation européenne sur les subventions étrangères, selon le journal.