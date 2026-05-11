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Écrit par Pauline Neerman
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Après le braquage du siège de Krëfel, une vague de cambriolages chez les chaînes d’électronique ?

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Electro11 mai, 2026

Lors d’un braquage à main armée au siège social de Krëfel à Humbeek (Brabant flamand), des malfaiteurs masqués ont dérobé des dizaines d’ordinateurs portables. Samedi matin, quatre membres du personnel ont été pris en otage, menacés et ligotés pendant environ une heure. L’ampleur de ce braquage est sans précédent, mais une tendance semble-t-elle se dessiner peu à peu ?

Les ordinateurs portables visés

Les faits se sont déroulés samedi vers 11h30 au centre de distribution de Krëfel. Selon le parquet de Halle-Vilvoorde, une camionnette a suivi un camion de l’entreprise qui pénétrait dans l’enceinte, ce qui leur a permis d’y entrer. Trois à quatre hommes masqués ont ensuite braqué leurs armes sur le personnel.

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