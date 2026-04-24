Fnac Darty connaît une forte croissance en ligne

Dans l’attente de l’offre publique d’achat de l’investisseur Daniel Kretinsky, le distributeur d’électronique Fnac Darty affiche une croissance modérée sur son marché domestique français, mais des résultats solides en Belgique, au Portugal et en Espagne.

Succès de la marketplace

Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires de Fnac Darty a progressé de 0,9 % à périmètre constant et de 1 % en termes réels, pour atteindre 2,3 milliards d’euros. La marge brute a progressé de 10 %. Alors que les ventes en magasin restent pratiquement stables, la croissance est due à une hausse de 5,4 % des ventes en ligne. Grâce notamment au succès de la place de marché, le commerce en ligne représente déjà 22 % du chiffre d’affaires total.