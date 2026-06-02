Colruyt étend son concept de boulangerie à la Wallonie

La gamme de produits de boulangerie améliorée que Colruyt a commencé à tester à l’automne 2025 rencontre un franc succès. Au cours des prochains mois, le distributeur équipera dix magasins supplémentaires d’un atelier de boulangerie, notamment à Bruxelles et en Wallonie.

Succès des produits pour le petit-déjeuner

En octobre dernier, Colruyt a annoncé un test portant sur du pain frais, des baguettes, des viennoiseries et des snacks salés cuits sur place dans quatre magasins. Cette offre est désormais disponible dans six magasins et sera étendue à dix autres sites dans les mois à venir. Pour la première fois, des magasins en Wallonie se doteront également d’un atelier de boulangerie : à partir du 2 juin à Rochefort, une localité touristique où le magasin est également ouvert le dimanche en été, puis à Liège Constitution (23 juin) et Stockel (14 juillet). Epinois suivra en octobre, puis Mons et Nivelles en novembre. En Flandre, l’atelier de boulangerie s’installera à Hamme en septembre, à Merksem Roosensplein et Hechtel Eksel en octobre, et à Sint-Pieters-Brugge en novembre.

Le rayon s’avère être un succès : dans les magasins où la gamme de pains a été élargie en 2025, plus d’un client sur trois achète un produit de la nouvelle gamme. Les meilleures ventes sont les classiques : baguettes blanches, petits pains au chocolat, croissants, pistolets blancs et sandwichs au beurre. L’offre est également très appréciée pour le petit-déjeuner. Depuis que les magasins Colruyt ouvrent dès 8 h, 40 % des clients Colruyt achètent également un produit pour le petit-déjeuner dans leur magasin chaque matin entre 8 h et 9 h. Dans tous les magasins, la gamme de produits de boulangerie est continuellement testée et optimisée avec de nouvelles références.

Nouveaux clients et jeunes familles

« Les réactions sont unanimement positives. Les clients apprécient aussi que nous adaptions notre offre à leurs besoins », déclare Geert Elen, responsable de l’innovation chez Colruyt. « Ces derniers mois, les magasins-tests ont attiré de nouveaux clients, et les jeunes familles sont elles aussi ravies d’ajouter ce nouvel assortiment à leur caddie. Nous sommes heureux de pouvoir désormais proposer la même offre à nos clients wallons et d’en apprendre davantage sur leurs préférences en matière de boulangerie. »

Pour le personnel, la fabrication du pain est une expérience d’apprentissage agréable, ajoute-t-il. « Ils reçoivent une formation spécifique, ce qui leur permet de développer leurs centres d’intérêt et leurs compétences. Les pains sont cuits justeavant l’ouverture du magasin, pour offrir une délicieuse croûte croustillante. De nouvelles fournées sont ensuite préparées tout au long de la journée. Les baguettes, viennoiseries et autres produits de boulangerie sont également cuits plusieurs fois par jour afin de garantir une qualité et une fraîcheur optimales. Cette organisation permet aussi de limiter au maximum le gaspillage alimentaire. »