Barry Callebaut : le nouveau PDG négocie personnellement avec Nestlé et Mondelez

Hein Schumacher, le nouveau PDG de Barry Callebaut, présente son plan de croissance pour le géant du chocolat en difficulté. Après des années difficiles sur le marché du cacao, le plus grand fabricant de chocolat au monde vise à nouveau une croissance en volume.

D’abord se stabiliser, puis croître

Après une période de résultats décevants et de perturbations sans précédent sur le marché, Barry Callebaut souhaite renouer avec la croissance. Mardi, sous la houlette de son nouveau PDG Hein Schumacher, le géant du chocolat a présenté son programme stratégique « Focus for Growth », grâce auquel l’entreprise entend renforcer sa puissance commerciale et améliorer ses performances opérationnelles.