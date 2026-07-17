Une cyberattaque paralyse la production chez la filiale laitière de Coca-Cola

En raison d’une cyberattaque de grande ampleur, la production aux États-Unis de Fairlife, un fabricant de boissons laitières appartenant à Coca-Cola, est complètement à l’arrêt. Les pirates ont réussi à accéder à une partie de l’environnement informatique, notamment aux systèmes qui pilotent la production. Les usines canadiennes restent toutefois opérationnelles.

Les systèmes de production touchés

Coca-Cola a annoncé cet incident jeudi dans une déclaration adressée à la SEC, l’autorité américaine de surveillance des marchés financiers. Le groupe de boissons rafraîchissantes a racheté Fairlife en 2020 et a depuis développé la marque pour en faire un important moteur de croissance en dehors de ses activités traditionnelles de boissons rafraîchissantes : Fairlife commercialise notamment du lait riche en protéines, des boissons pour sportifs et des compléments alimentaires.