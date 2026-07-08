Faillite de Paprika : 30 magasins ferment leurs portes

La chaîne de mode belge Paprika a été déclarée en faillite mercredi. Trente magasins ont fermé leurs portes et 151 employés perdent leur emploi. Auparavant, l’enseigne avait déjà fermé tous ses magasins aux Pays-Bas et en Allemagne.

Aucun repreneur trouvé

Paprika faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 5 mars. À l’expiration du délai, le 26 juin, aucun repreneur ne s’était manifesté. Le tribunal de commerce a donc prononcé la faillite de la société CPBE, la société mère de la chaîne de magasins en Belgique. 122 employés de magasin et 29 employés du siège social perdent leur emploi. Les 30 magasins encore en activité en Belgique ont fermé leurs portes dans le courant de la journée.

L’entreprise était en difficulté depuis un certain temps déjà. La chaîne de mode féminine avait connu une faillite tacite en 2024, à la suite de quoi le fonds d’investissement luxembourgeois Futura Capital Fund avait racheté le groupe. À l’époque, trois magasins néerlandais et 23 des 60 points de vente en Belgique avaient déjà fermé leurs portes. En février de cette année, les magasins néerlandais restants ont fermé. Les activités ont également été arrêtées en Allemagne.