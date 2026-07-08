Inditex : près de 100 % des paiements sont déjà effectués en libre-service dans les magasins

Chez Inditex, la quasi-totalité des ventes s’effectue désormais via des caisses en libre-service dans de nombreux magasins, explique le PDG Óscar García Maceiras. Le groupe de mode espagnol souhaite continuer à investir dans les magasins technologiques, l’intelligence artificielle et l’automatisation logistique au cours des prochaines années.

Les caisses en libre-service deviennent la norme

Lors de l’assemblée générale des actionnaires, García Maceiras a déclaré que les caisses en libre-service « représentent déjà près de 100 % des ventes dans de nombreux magasins ». Le dirigeant considère donc la technologie comme un élément essentiel de la stratégie de Zara, Massimo Dutti, Bershka et des autres enseignes d’Inditex.