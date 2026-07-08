Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Inditex : près de 100 % des paiements sont déjà effectués en libre-service dans les magasins

icon
Mode8 juillet, 2026
© Shutterstock.com

Chez Inditex, la quasi-totalité des ventes s’effectue désormais via des caisses en libre-service dans de nombreux magasins, explique le PDG Óscar García Maceiras. Le groupe de mode espagnol souhaite continuer à investir dans les magasins technologiques, l’intelligence artificielle et l’automatisation logistique au cours des prochaines années.

Les caisses en libre-service deviennent la norme

Lors de l’assemblée générale des actionnaires, García Maceiras a déclaré que les caisses en libre-service « représentent déjà près de 100 % des ventes dans de nombreux magasins ». Le dirigeant considère donc la technologie comme un élément essentiel de la stratégie de Zara, Massimo Dutti, Bershka et des autres enseignes d’Inditex.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail