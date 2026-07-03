7-Eleven poursuit Nike en justice pour sa chaussure « 7-11 » aux couleurs orange et verte

La chaîne de magasins américaine 7-Eleven poursuit Nike pour contrefaçon de marque. Selon la chaîne, la nouvelle « Air Max 95 Big Bubble », avec ses couleurs vert vif et orange, copie l’identité visuelle emblématique de ses magasins de proximité.

Lancement lors du « 7-Eleven Day »

Le détaillant affirme qu’il utilise commercialement la combinaison de rayures vertes, orange et rouges depuis 1987 et que cette combinaison de couleurs est protégée par plusieurs enregistrements de marques au niveau fédéral. Selon lui, la combinaison de couleurs choisie constitue « une tentative délibérée et intentionnelle d’associer ses chaussures à 7-Eleven ».

À titre de preuve, l’entreprise fait valoir que plusieurs boutiques en ligne décrivent déjà cette basket comme la chaussure « 7-Eleven ». De même, selon la plainte, des articles de presse établissent un lien direct entre la basket et le détaillant. Les journalistes y décrivent l’identité visuelle tricolore comme « immédiatement reconnaissable », « indéniable », « caractéristique » et « emblématique ».

Selon 7-Eleven, la date de lancement prévue de la basket est particulièrement sensible : le 11 juillet, mieux connu sous le nom de « 7-Eleven Day » ou « Free Slurpee Day », une journée promotionnelle annuelle organisée par le détaillant. 7-Eleven demande un procès devant un jury et souhaite empêcher Nike de commercialiser la basket par le biais d’une interdiction définitive de vente. Selon la plainte, Nike vendrait toutefois déjà la chaussure en prévente.

Tentative préalable de règlement à l’amiable

Selon 7-Eleven, l’entreprise a d’abord tenté de résoudre le conflit à l’amiable. Le détaillant affirme avoir contacté Nike à plusieurs reprises, mais le fabricant d’articles de sport aurait indiqué qu’il maintenait sa campagne marketing et le lancement prévu le 11 juillet. 7-Eleven dépose au total sept chefs d’accusation, dont la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale.

Outre une interdiction définitive de vente, le détaillant exige que Nike rappelle et détruise l’ensemble des stocks existants. Par ailleurs, 7-Eleven réclame la restitution des bénéfices réalisés, le triplement des dommages-intérêts, des dommages-intérêts supplémentaires pour acte intentionnel ainsi que le remboursement des frais de justice.