Nike dépasse les attentes, mais continue de faire face à des difficultés

Chez Nike, les résultats trimestriels sont meilleurs que prévu. Cependant, il n’y a pas vraiment de quoi se réjouir : sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires est resté stable, et le groupe sportif ne prévoit pas d’amélioration pour l’instant. Entre-temps, quelque 320 salariés belges ont officiellement reçu leur lettre de licenciement.

« Des clients sous pression à l’échelle mondiale »

Au quatrième trimestre de son exercice 2026, Nike a enregistré un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars américains (9,65 milliards d’euros). Ce chiffre est en baisse de 1 % par rapport à l’année précédente, mais supérieur aux prévisions des analystes. Le bénéfice net, qui s’élève à 1,1 milliard de dollars américains (965 millions d’euros), a également dépassé les attentes. Ce bénéfice a toutefois bénéficié d’un coup de pouce exceptionnel – et donc ponctuel : Nike a profité d’un remboursement de près de 986 millions de dollars américains au titre des droits d’importation.