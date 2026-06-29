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Écrit par Pauline Neerman
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Saks Global fait son retour sous le nom d’Exemplar Luxury Group

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Mode29 juin, 2026
Shutterstock.com

Saks Global, la société mère des chaînes de magasins de luxe Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue et Bergdorf Goodman, prend un nouveau départ après une restructuration en profondeur.

« Un tout nouveau départ »

Saks Global sort de la procédure de redressement judiciaire (Chapter 11) sous un nouveau nom : Exemplar Luxury Group. Le groupe de grands magasins tire ainsi un trait sur une restructuration qui a permis de réduire sa dette de près de 75 % et de rationaliser considérablement son réseau de magasins. Selon Saks Global, une « majorité écrasante » des créanciers participants a soutenu ce plan.

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