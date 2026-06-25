H&M enregistre une hausse de ses bénéfices malgré une baisse de ses ventes

Le groupe H&M continue de faire face à la pression concurrentielle. Il s’avère également difficile de concilier un contrôle plus strict des stocks avec la demande capricieuse des consommateurs. Le groupe parvient néanmoins à améliorer ses marges bénéficiaires.

Besoin d’équilibre entre l’offre et la demande

Au premier semestre 2026, le groupe H&M a enregistré un bénéfice d’exploitation de 8,1 milliards de couronnes suédoises (739 millions d’euros), soit une hausse de 14 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce chiffre ne tient toutefois pas compte des 679 millions de couronnes (62 millions d’euros) de frais de réorganisation ponctuels liés aux récentes restructurations.