Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

H&M enregistre une hausse de ses bénéfices malgré une baisse de ses ventes

icon
Mode25 juin, 2026
© H&M / Martin Pilette

Le groupe H&M continue de faire face à la pression concurrentielle. Il s’avère également difficile de concilier un contrôle plus strict des stocks avec la demande capricieuse des consommateurs. Le groupe parvient néanmoins à améliorer ses marges bénéficiaires.

Besoin d’équilibre entre l’offre et la demande

Au premier semestre 2026, le groupe H&M a enregistré un bénéfice d’exploitation de 8,1 milliards de couronnes suédoises (739 millions d’euros), soit une hausse de 14 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce chiffre ne tient toutefois pas compte des 679 millions de couronnes (62 millions d’euros) de frais de réorganisation ponctuels liés aux récentes restructurations.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail