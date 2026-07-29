Moins de nouveaux supermarchés en Belgique, davantage de magasins discount, de cosmétiques et de restauration

Bien que l’expansion des supermarchés en Belgique ralentisse, le marché de la location de locaux commerciaux reste dynamique, avec des chaînes de discount non alimentaires très actives, quelques nouveaux venus internationaux remarqués et des concepts de restauration en pleine croissance au cours du premier semestre.

Les locaux situés en périphérie sont très prisés

Au cours du premier semestre 2026, 213 000 m² de baux commerciaux ont été signés, soit une hausse de plus de 6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, indique le cabinet de conseil immobilier CBRE dans une mise à jour. Le nombre de transactions a augmenté de plus de 20 %. Les locaux situés en périphérie ont été particulièrement prisés, avec 130 000 m² au premier semestre, dont de grands magasins pour Brico, Dreamland et Albert Heijn.