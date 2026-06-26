Golden Goose est désormais définitivement entre les mains des Chinois

Golden Goose entame un nouveau chapitre avec un actionnaire majoritaire chinois. Le fonds d’investissement HSG a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans la marque italienne de baskets de luxe.
Capital asiatique
HSG avait déjà annoncé cette opération en décembre 2025. Temasek, basé à Singapour, et sa filiale True Light Capital entrent également au capital en tant qu’actionnaires minoritaires. Permira, qui contrôlait Golden Goose depuis 2020, reste à bord en tant qu’actionnaire minoritaire stratégique.