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Écrit par Jorg Snoeck
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Golden Goose est désormais définitivement entre les mains des Chinois

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Mode26 juin, 2026

Golden Goose entame un nouveau chapitre avec un actionnaire majoritaire chinois. Le fonds d’investissement HSG a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans la marque italienne de baskets de luxe.

Capital asiatique

HSG avait déjà annoncé cette opération en décembre 2025. Temasek, basé à Singapour, et sa filiale True Light Capital entrent également au capital en tant qu’actionnaires minoritaires. Permira, qui contrôlait Golden Goose depuis 2020, reste à bord en tant qu’actionnaire minoritaire stratégique.

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