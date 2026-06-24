Superdry s’implante en Amérique latine et au Moyen-Orient

Outre l’ouverture de nouveaux magasins en Europe, Superdry souhaite également étendre sa présence en Amérique latine et au Moyen-Orient. De nouvelles marques viendront par ailleurs s’ajouter à son portefeuille, notamment avec la relance de sa filiale Bench.

Un public plus large, une base identique

De nombreux projets sont en cours de préparation pour Superdry dans les mois à venir. La marque de mode affiche, selon ses propres chiffres, une croissance de 10,2 % à périmètre comparable dans le commerce de gros ; son PDG, Julian Dunkerton, souhaite donc accélérer son expansion via ce canal. À plus long terme, la taille de l’entreprise devrait doubler d’ici trois à cinq ans, a déclaré le dirigeant à FashionUnited.