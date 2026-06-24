Valentino dans le rouge après une baisse de 15 % de son chiffre d’affaires

Le groupe italien de luxe Valentino a clôturé l’année 2025 sur une forte baisse de son chiffre d’affaires et une perte opérationnelle. Ce revers met une pression supplémentaire sur son propriétaire Mayhoola et son actionnaire minoritaire Kering, qui hésite toujours à prendre le contrôle total de la maison de couture.

Le secteur du luxe ralentit, Valentino en fait les frais

En 2025, Valentino n’a pas réussi à échapper à la crise qui touche le secteur du luxe. La maison de couture italienne a vu son chiffre d’affaires reculer de 15 %, à 1,12 milliard d’euros. La rentabilité est encore plus préoccupante : alors que Valentino enregistrait encore un bénéfice d’exploitation de 31 millions d’euros en 2024, l’entreprise a plongé dans le rouge l’année dernière, avec une perte de 103 millions d’euros.