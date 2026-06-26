Zalando fait l’objet d’une enquête suite au rachat d’About You

L’autorité de surveillance allemande examine de près la comptabilité de Zalando. La plateforme de vente en ligne de mode aurait enfreint les règles comptables lors de la présentation des comptes relatifs au rachat de son concurrent About You.

L’opération n’est pas remise en cause

L’autorité allemande de surveillance financière, la BaFin, examine les comptes annuels consolidés de 2025 et le rapport de gestion correspondant de Zalando. Dans ses comptes annuels, Zalando aurait peut-être omis à tort des informations concernant une transaction avec une partie liée, dans le cadre du rachat d’About You.