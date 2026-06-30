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Écrit par Pauline Neerman
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La loi française contre la fast fashion adoptée, mais qu’est-ce qui change concrètement ?

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Mode30 juin, 2026

Après deux ans et demi de débats et de mises au point, la loi française visant à « réduire l’impact environnemental de l’industrie textile » a enfin été adoptée. Ce qui était initialement connu sous le nom de « loi anti-fast fashion » vise désormais explicitement et uniquement les plateformes d’ultra-fast fashion telles que Shein, Temu et AliExpress.

Qui sont les « ultra-express » ?

Les projets français visaient initialement l’ensemble du secteur de la fast fashion, mais le texte se concentre désormais sur ce qu’on appelle les « plateformes ultra-express ». Il s’agit d’entreprises qui commercialisent des produits en très grands volumes et qui vendent des articles à des prix si bas que les consommateurs ne voient pratiquement plus aucune raison de faire réparer leurs vêtements usés.

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